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Осень и зима станут рекордными по количеству атак дронов на Украину — Игнат

Политика 09:29   08.10.2023
Елена Нагорная
Осень и зима станут рекордными по количеству атак дронов на Украину — Игнат Фото: mil.in.ua

Текущий сезон осень-зима станет рекордным по количеству беспилотников, которые РФ будет применять против Украины, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Против дронов бороться нужно, потому что эта осень-зима точно является рекордной по количеству применения беспилотных летательных аппаратов «Шахед». Более 500 в сентябре. За шесть месяцев отопительного сезона прошлого года было использовано против Украины более тысячи БпЛА «Шахед». Мы уже имеем полтысячи за один месяц. Против этого оружия надо серьезно тоже подготовиться», — отметил Игнат.

По его словам, сейчас ожидается количественное усиление средств ПВО.

«Безусловно, противовоздушная оборона будет делать то, что делала с самого начала. На максимуме сбивать воздушные цели, защищать наше воздушное пространство. Конечно, систем в Украине мало», — констатировал представитель Воздушных сил ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 09:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Текущий сезон осень-зима станет рекордным по количеству беспилотников, которые РФ будет применять против Украины, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.".