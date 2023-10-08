Осень и зима станут рекордными по количеству атак дронов на Украину — Игнат
Текущий сезон осень-зима станет рекордным по количеству беспилотников, которые РФ будет применять против Украины, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Против дронов бороться нужно, потому что эта осень-зима точно является рекордной по количеству применения беспилотных летательных аппаратов «Шахед». Более 500 в сентябре. За шесть месяцев отопительного сезона прошлого года было использовано против Украины более тысячи БпЛА «Шахед». Мы уже имеем полтысячи за один месяц. Против этого оружия надо серьезно тоже подготовиться», — отметил Игнат.
По его словам, сейчас ожидается количественное усиление средств ПВО.
«Безусловно, противовоздушная оборона будет делать то, что делала с самого начала. На максимуме сбивать воздушные цели, защищать наше воздушное пространство. Конечно, систем в Украине мало», — констатировал представитель Воздушных сил ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 09:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Текущий сезон осень-зима станет рекордным по количеству беспилотников, которые РФ будет применять против Украины, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.".