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Обокрал ломбард на 650 тыс. грн: жителя Харьковщины судили

Общество 09:24   10.10.2023
Оксана Горун
Обокрал ломбард на 650 тыс. грн: жителя Харьковщины судили

Мужчина проник в ломбард в Новой Водолаге, вскрыл сейф и вынес оттуда все, что нашел.

Суд над вором длился три года. Наконец, его признали виновным в краже в особо крупных размерах, совершенной повторно и сопряженной с проникновением в помещение. За это судья назначил наказание в виде 8 лет и 1 месяца тюрьмы с конфискацией. Подробности истории сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«В июле 2020 года, ночью, злоумышленник проник в помещение ломбарда, расположенного в пгт Новая Водолага, и похитил из сейфа золотые и серебряные изделия, которые в нем хранились: кольца, цепочки, браслеты, серьги и т.п., а также наличные средства. Стоимость украденного составляет более 650 тыс. грн», — проинформировали прокуроры.

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Вор оказался рецидивистом — ранее он уже сидел за кражи. Похищенные драгоценности он перепродавал.

На суде он заявил, что показания «давал под давлением» и признал свою вину не полностью. Сейчас у осужденного еще есть время подать апелляцию.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 09:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина проник в ломбард в Новой Водолаге, вскрыл сейф и вынес оттуда все, что нашел".