Обокрал ломбард на 650 тыс. грн: жителя Харьковщины судили

Мужчина проник в ломбард в Новой Водолаге, вскрыл сейф и вынес оттуда все, что нашел.

Суд над вором длился три года. Наконец, его признали виновным в краже в особо крупных размерах, совершенной повторно и сопряженной с проникновением в помещение. За это судья назначил наказание в виде 8 лет и 1 месяца тюрьмы с конфискацией. Подробности истории сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«В июле 2020 года, ночью, злоумышленник проник в помещение ломбарда, расположенного в пгт Новая Водолага, и похитил из сейфа золотые и серебряные изделия, которые в нем хранились: кольца, цепочки, браслеты, серьги и т.п., а также наличные средства. Стоимость украденного составляет более 650 тыс. грн», — проинформировали прокуроры.

Вор оказался рецидивистом — ранее он уже сидел за кражи. Похищенные драгоценности он перепродавал.

На суде он заявил, что показания «давал под давлением» и признал свою вину не полностью. Сейчас у осужденного еще есть время подать апелляцию.