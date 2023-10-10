Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

Обікрав ломбард на 650 тис. грн: мешканця Харківщини судили

Суспільство 09:24   10.10.2023
Оксана Горун
Обікрав ломбард на 650 тис. грн: мешканця Харківщини судили

Чоловік проник у ломбард у Новій Водолазі, розкрив сейф та виніс звідти все, що знайшов.

Суд над злодієм тривав три роки. Нарешті, його визнали винним у крадіжці в особливо великих розмірах, скоєній повторно та пов’язаній із проникненням у приміщення. За це суддя призначив покарання у вигляді 8 років та 1 місяця в’язниці з конфіскацією. Подробиці історії повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У липні 2020 року, вночі, зловмисник проник у приміщення ломбарду, розташованого в смт Нова Водолага, та викрав із сейфу золоті та срібні вироби, які в ньому зберігалися: каблучки, ланцюжки, браслети, сережки тощо, а також готівкові кошти. Вартість викраденого складає понад 650 тис. грн“, – поінформували прокурори.

Читайте також: Крав мобільні в транспорті та ТЦ Харкова: злодій сяде на 5,5 року

Злодій виявився рецидивістом – раніше він уже сидів за крадіжки. Викрадені коштовності він перепродував.

На суді він заявив, що свідчення “давав під тиском” та визнав свою провину не повністю. Наразі у засудженого ще є час подати апеляцію.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сім’я хлопчика, який загинув від удару ракети по Харкову, повернулася влітку
Сім’я хлопчика, який загинув від удару ракети по Харкову, повернулася влітку
10.10.2023, 10:44
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
09.10.2023, 21:38
Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку
Зникла чотири дні тому: в Харкові шукають 29-річну жінку
10.10.2023, 10:23
Російський інформатор із Куп’янського напрямку сяде на п’ять років
Російський інформатор із Куп’янського напрямку сяде на п’ять років
10.10.2023, 10:30
Вибух на Харківщині: вранці армія РФ завдала ракетного удару, є поранені
Вибух на Харківщині: вранці армія РФ завдала ракетного удару, є поранені
10.10.2023, 09:11
Сьогодні на Харківщині працюють сапери: де будуть вибухи
Сьогодні на Харківщині працюють сапери: де будуть вибухи
10.10.2023, 09:38

Новини за темою:

09:22
Крав мобільні в транспорті та ТЦ Харкова: злодій сяде на 5,5 року
11:40
Рецидивіст зі знайомою «обчищали» покинуті будинки в Боровій: вирок суду
12:23
На Харківщині 12 років у тюрмі проведе серійний крадій, який вбив пенсіонерку
18:16
Чотири валізи і документи злодій поцупив у жінки на вокзалі у Харкові
12:02
Крадія та «закладника» з Харкова відправили за ґрати на 6 років

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Обікрав ломбард на 650 тис. грн: мешканця Харківщини судили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 09:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік проник у ломбард у Новій Водолазі, розкрив сейф та виніс звідти все, що знайшов".