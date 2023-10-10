Обікрав ломбард на 650 тис. грн: мешканця Харківщини судили

Чоловік проник у ломбард у Новій Водолазі, розкрив сейф та виніс звідти все, що знайшов.

Суд над злодієм тривав три роки. Нарешті, його визнали винним у крадіжці в особливо великих розмірах, скоєній повторно та пов’язаній із проникненням у приміщення. За це суддя призначив покарання у вигляді 8 років та 1 місяця в’язниці з конфіскацією. Подробиці історії повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“У липні 2020 року, вночі, зловмисник проник у приміщення ломбарду, розташованого в смт Нова Водолага, та викрав із сейфу золоті та срібні вироби, які в ньому зберігалися: каблучки, ланцюжки, браслети, сережки тощо, а також готівкові кошти. Вартість викраденого складає понад 650 тис. грн“, – поінформували прокурори.

Злодій виявився рецидивістом – раніше він уже сидів за крадіжки. Викрадені коштовності він перепродував.

На суді він заявив, що свідчення “давав під тиском” та визнав свою провину не повністю. Наразі у засудженого ще є час подати апеляцію.