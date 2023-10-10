Обікрав ломбард на 650 тис. грн: мешканця Харківщини судили
Чоловік проник у ломбард у Новій Водолазі, розкрив сейф та виніс звідти все, що знайшов.
Суд над злодієм тривав три роки. Нарешті, його визнали винним у крадіжці в особливо великих розмірах, скоєній повторно та пов’язаній із проникненням у приміщення. За це суддя призначив покарання у вигляді 8 років та 1 місяця в’язниці з конфіскацією. Подробиці історії повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“У липні 2020 року, вночі, зловмисник проник у приміщення ломбарду, розташованого в смт Нова Водолага, та викрав із сейфу золоті та срібні вироби, які в ньому зберігалися: каблучки, ланцюжки, браслети, сережки тощо, а також готівкові кошти. Вартість викраденого складає понад 650 тис. грн“, – поінформували прокурори.
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Злодій виявився рецидивістом – раніше він уже сидів за крадіжки. Викрадені коштовності він перепродував.
На суді він заявив, що свідчення “давав під тиском” та визнав свою провину не повністю. Наразі у засудженого ще є час подати апеляцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 09:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік проник у ломбард у Новій Водолазі, розкрив сейф та виніс звідти все, що знайшов".