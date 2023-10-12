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В гостях у знакомой зарезала своего мужа: под суде пойдет жительница Лозовой

Общество 11:15   12.10.2023
Виктория Яковенко
В гостях у знакомой зарезала своего мужа: под суде пойдет жительница Лозовой Фото: Харьковская областная прокуратура

37-летнюю жительницу города Лозовая на Харьковщине, которая во время ссоры ножом убила собственного мужа, ждет суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 19 августа собралась компания из трех человек, чтобы «расслабиться». Пьяные супруги пришли в гости к своей знакомой. Во время вечеринки между мужчиной и женщиной возник конфликт.

Фигурантка схватила кухонный нож и ударила им мужа в живот. От полученного ранения потерпевший погиб на месте, отметили в прокуратуре.

Сейчас женщина находится в СИЗО. Ей инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летнюю жительницу города Лозовая на Харьковщине, которая во время ссоры ножом убила собственного мужа, ждет суд.".