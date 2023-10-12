В гостях у знайомої зарізала власного чоловіка: під суде піде жителька Лозової

37-річну мешканку міста Лозова на Харківщині, яка під час сварки ножем вбила власного чоловіка, чекає суд.

За даними Харківської обласної прокуратури, 19 серпня зібралась компанія з трьох людей, щоб «розслабитися». Подружжя напідпитку прийшло в гості до своєї знайомої. Під час вечірки між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

Фігурантка схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці, зазначили в прокуратурі.

Наразі жінка перебуває у СІЗО. Їй інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ).