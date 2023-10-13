Правоохранители Харьковщины поймали судимого гражданина РФ

Россиянина, который незаконно находился в Украине, обнаружили правоохранители Харьковщины.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По их данным, 38-летний мужчина освободился из колонии, где сидел за кражу.

«Оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины освобожденный не имел и получил статус нелегального мигранта», – отметили в полиции.

Мужчину задержали.

«В целях дальнейшей принудительной депортации 12 октября нелегального мигранта поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине», — добавили правоохранители.