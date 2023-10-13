Live
  • Пт 13.10.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Правоохранители Харьковщины поймали судимого гражданина РФ

Общество 14:23   13.10.2023
Виктория Яковенко
Правоохранители Харьковщины поймали судимого гражданина РФ Фото: ГУНП в Харьковской области

Россиянина, который незаконно находился в Украине, обнаружили правоохранители Харьковщины.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По их данным, 38-летний мужчина освободился из колонии, где сидел за кражу.

«Оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины освобожденный не имел и получил статус нелегального мигранта», – отметили в полиции.

Мужчину задержали.

«В целях дальнейшей принудительной депортации 12 октября нелегального мигранта поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине», — добавили правоохранители.

Читайте также: Как обманывают на продажах товаров в Instagram: в Харькове задержали аферистов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)
Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)
13.10.2023, 12:25
Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)
Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)
13.10.2023, 13:46
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
11.10.2023, 14:31
В Грозе на Харьковщине остаются симпатики «русского мира» — начальник РВА
В Грозе на Харьковщине остаются симпатики «русского мира» — начальник РВА
13.10.2023, 11:48
Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)
Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)
13.10.2023, 09:50
Стало известно, какие дома в Харькове не подключат к отоплению: адреса
Стало известно, какие дома в Харькове не подключат к отоплению: адреса
13.10.2023, 15:33

Новости по теме:

12:45
Судимого россиянина, незаконно находившегося в Украине, поймали на Харьковщине
15:57
В Харьковской области гражданин РФ хранил дома гранату
14:26
Прокуратура Харьковщины арестовала торговый и строительный бизнес граждан рф
13:58
Гражданин РФ незаконно жил в Харькове и торговал наркотиками
10:49
Звание «Почетный гражданин Харьковской области» присвоили пяти жителям региона

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Правоохранители Харьковщины поймали судимого гражданина РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 14:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россиянина, который незаконно находился в Украине, обнаружили правоохранители Харьковщины.".