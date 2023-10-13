Правоохранители Харьковщины поймали судимого гражданина РФ
Фото: ГУНП в Харьковской области
Россиянина, который незаконно находился в Украине, обнаружили правоохранители Харьковщины.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По их данным, 38-летний мужчина освободился из колонии, где сидел за кражу.
«Оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины освобожденный не имел и получил статус нелегального мигранта», – отметили в полиции.
Мужчину задержали.
«В целях дальнейшей принудительной депортации 12 октября нелегального мигранта поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине», — добавили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россиянина, который незаконно находился в Украине, обнаружили правоохранители Харьковщины.".