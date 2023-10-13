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Правоохоронці Харківщини піймали судимого громадянина РФ

Суспільство 14:23   13.10.2023
Вікторія Яковенко
Правоохоронці Харківщини піймали судимого громадянина РФ Фото: ГУНП в Харківській області

Росіянина, який незаконно перебував в Україні, виявили правоохоронці Харківщини.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. За їхніми даними, 38-річний чоловік звільнився з колонії, де сидів за крадіжку.

«Підстав для подальшого перебування на території України звільнений не мав та набув статусу нелегального мігранта», – зазначили у поліції.

Чоловіка затримали.

«З метою подальшого примусової депортації 12 жовтня нелегального мігранта помістили до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні», – додали правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 14:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіянина, який незаконно перебував в Україні, виявили правоохоронці Харківщини.".