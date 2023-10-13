Сколько налогов в Госбюджет собрали на Харьковщине: данные ГНС
Управление ГНС в Харьковской области опубликовало отчетность о сборах налогов за январь — сентябрь 2023 года.
«В Государственный бюджет в течение января — сентября 2023 года поступило 27 268,6 млн грн налоговых платежей. Это на 2 292,4 млн грн или на 9,2% больше, чем за соответствующий период 2022 года», — проинформировали в налоговой.
Раскладка по различным видам налогов выглядит следующим образом:
💰 рентная плата и плата за использование других природных ресурсов – 14 783,7 млн гривен;
💰 НДС – 5 999,8 млн гривен;
💰 налог на доходы физических лиц – 3 256,1 млн гривен;
💰 налог на прибыль – 1 506,7 млн гривен;
💰 военный сбор – 1 142,5 млн гривен.
Напомним, в проекте бюджета на 2024 год планируют забрать в Госбюджет из бюджетов громад налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с военнослужащих. Бюджет Харькова из-за этого сократится на 22% — 3,4 млрд грн. Поэтом в мэрии уже планируют сокращения сотрудников, а также не исключают, что рано или поздно придется вернуть оплату за проезд в городском электротранспорте.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление ГНС в Харьковской области опубликовало отчетность о сборах налогов за январь — сентябрь 2023 года".