Сколько налогов в Госбюджет собрали на Харьковщине: данные ГНС

Управление ГНС в Харьковской области опубликовало отчетность о сборах налогов за январь — сентябрь 2023 года.

«В Государственный бюджет в течение января — сентября 2023 года поступило 27 268,6 млн грн налоговых платежей. Это на 2 292,4 млн грн или на 9,2% больше, чем за соответствующий период 2022 года», — проинформировали в налоговой.

Раскладка по различным видам налогов выглядит следующим образом:

💰 рентная плата и плата за использование других природных ресурсов – 14 783,7 млн гривен;

💰 НДС – 5 999,8 млн гривен;

💰 налог на доходы физических лиц – 3 256,1 млн гривен;

💰 налог на прибыль – 1 506,7 млн гривен;

💰 военный сбор – 1 142,5 млн гривен.

Напомним, в проекте бюджета на 2024 год планируют забрать в Госбюджет из бюджетов громад налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с военнослужащих. Бюджет Харькова из-за этого сократится на 22% — 3,4 млрд грн. Поэтом в мэрии уже планируют сокращения сотрудников, а также не исключают, что рано или поздно придется вернуть оплату за проезд в городском электротранспорте.