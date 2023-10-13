Скільки податків до Держбюджету зібрали на Харківщині: дані ДПС
Управління ДПС у Харківській області опублікувало звітність про збори податків за січень – вересень 2023 року.
“До Державного бюджету протягом січня – вересня 2023 року надійшло 27 268,6 млн грн податкових платежів. Це на 2 292,4 млн грн або на 9,2 % більше ніж за відповідний період 2022 року”, – поінформували в податковій.
Розкладка з різних видів податків виглядає так:
💰 рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 14 783,7 млн гривень;
💰 ПДВ – 5 999,8 млн гривень;
💰 податок на доходи фізичних осіб – 3 256,1 млн гривень;
💰 податок на прибуток – 1 506,7 млн гривень;
💰 військовий збір – 1 142,5 млн гривень.
Нагадаємо, у проєкті бюджету на 2024 рік планують забрати до Держбюджету від громад податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців. Бюджет Харкова через це скоротиться на 22% – 3,4 млрд грн. Тож у мерії вже планують скорочення співробітників, а також не виключають, що рано чи пізно доведеться повернути оплату за проїзд у міському електротранспорті.
Читайте також: Коли у Харкові доведеться платити за проїзд у метро та трамваях: відповідь мерії
Новини за темою:
Ви читали новину: «Скільки податків до Держбюджету зібрали на Харківщині: дані ДПС»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 11:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління ДПС у Харківській області опублікувало звітність про збори податків за січень – вересень 2023 року".