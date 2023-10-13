Скільки податків до Держбюджету зібрали на Харківщині: дані ДПС

Управління ДПС у Харківській області опублікувало звітність про збори податків за січень – вересень 2023 року.

“До Державного бюджету протягом січня – вересня 2023 року надійшло 27 268,6 млн грн податкових платежів. Це на 2 292,4 млн грн або на 9,2 % більше ніж за відповідний період 2022 року”, – поінформували в податковій.

Розкладка з різних видів податків виглядає так:

💰 рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 14 783,7 млн гривень;

💰 ПДВ – 5 999,8 млн гривень;

💰 податок на доходи фізичних осіб – 3 256,1 млн гривень;

💰 податок на прибуток – 1 506,7 млн гривень;

💰 військовий збір – 1 142,5 млн гривень.

Нагадаємо, у проєкті бюджету на 2024 рік планують забрати до Держбюджету від громад податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців. Бюджет Харкова через це скоротиться на 22% – 3,4 млрд грн. Тож у мерії вже планують скорочення співробітників, а також не виключають, що рано чи пізно доведеться повернути оплату за проїзд у міському електротранспорті.