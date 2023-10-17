«Есть раненые бригады»: на Харьковщине 1,5 тыс. абонентов пока не получат свет

В Харьковской области заживили 95% деоккупированных населенных пунктов.

«Остались самые сложные направления, это почти линия фронта, это почти граница с РФ, где постоянные обстрелы. У нас есть населенные пункты, где мы еще планируем восстановить электроснабжение до конца года – это почти 2,5 тысячи человек. 1,5 тысячи абонентов восстановить пока не сможем. Поскольку, как только наши подразделения техникой выезжают на место, сразу начинается прицельный огонь и, к сожалению, есть раненые наши бригады», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.