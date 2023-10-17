«Есть раненые бригады»: на Харьковщине 1,5 тыс. абонентов пока не получат свет
В Харьковской области заживили 95% деоккупированных населенных пунктов.
«Остались самые сложные направления, это почти линия фронта, это почти граница с РФ, где постоянные обстрелы. У нас есть населенные пункты, где мы еще планируем восстановить электроснабжение до конца года – это почти 2,5 тысячи человек. 1,5 тысячи абонентов восстановить пока не сможем. Поскольку, как только наши подразделения техникой выезжают на место, сразу начинается прицельный огонь и, к сожалению, есть раненые наши бригады», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Отключения света не планируются. Минэнерго опровергает информацию о графиках
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: абоненты, бригады, деоккупированные, пункты, свет, синегубов, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Есть раненые бригады»: на Харьковщине 1,5 тыс. абонентов пока не получат свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 14:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области заживили 95% деоккупированных населенных пунктов.".