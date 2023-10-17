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«Есть раненые бригады»: на Харьковщине 1,5 тыс. абонентов пока не получат свет

Общество 14:58   17.10.2023
Виктория Яковенко
«Есть раненые бригады»: на Харьковщине 1,5 тыс. абонентов пока не получат свет

В Харьковской области заживили 95% деоккупированных населенных пунктов.

«Остались самые сложные направления, это почти линия фронта, это почти граница с РФ, где постоянные обстрелы. У нас есть населенные пункты, где мы еще планируем восстановить электроснабжение до конца года – это почти 2,5 тысячи человек. 1,5 тысячи абонентов восстановить пока не сможем. Поскольку, как только наши подразделения техникой выезжают на место, сразу начинается прицельный огонь и, к сожалению, есть раненые наши бригады», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 14:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области заживили 95% деоккупированных населенных пунктов.".