«Є поранені бригади»: на Харківщині 1,5 тис абонентів поки не отримають світло
Наразі в Харківській області заживили 95% деокупованих населених пунктів.
«Залишилися найскладніші напрямки, це майже лінія фронту, це майже кордон з РФ, де постійні обстріли. У нас є населені пункти, де ми ще плануємо відновити електропостачання до кінця року – це майже 2,5 тисячі людей. 1,5 тисячі абонентів відновити наразі не зможемо. Оскільки, як тільки наші підрозділи технікою виїжджають на місце, одразу починається прицільний вогонь і на жаль, є поранені бригади наші», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоненты, бригады, деоккупированные, пункты, сінєгубов, свет, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 14:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в Харківській області заживили 95% деокупованих населених пунктів.".