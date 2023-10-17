«Є поранені бригади»: на Харківщині 1,5 тис абонентів поки не отримають світло

Наразі в Харківській області заживили 95% деокупованих населених пунктів.

«Залишилися найскладніші напрямки, це майже лінія фронту, це майже кордон з РФ, де постійні обстріли. У нас є населені пункти, де ми ще плануємо відновити електропостачання до кінця року – це майже 2,5 тисячі людей. 1,5 тисячі абонентів відновити наразі не зможемо. Оскільки, як тільки наші підрозділи технікою виїжджають на місце, одразу починається прицільний вогонь і на жаль, є поранені бригади наші», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.