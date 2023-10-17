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«Є поранені бригади»: на Харківщині 1,5 тис абонентів поки не отримають світло

Суспільство 14:58   17.10.2023
Вікторія Яковенко
«Є поранені бригади»: на Харківщині 1,5 тис абонентів поки не отримають світло

Наразі в Харківській області заживили 95% деокупованих населених пунктів.

«Залишилися найскладніші напрямки, це майже лінія фронту, це майже кордон з РФ, де постійні обстріли. У нас є населені пункти, де ми ще плануємо відновити електропостачання до кінця року – це майже 2,5 тисячі людей. 1,5 тисячі абонентів відновити наразі не зможемо. Оскільки, як тільки наші підрозділи технікою виїжджають на місце, одразу починається прицільний вогонь і на жаль, є поранені бригади наші», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Вимкнення світла не плануються. Міненерго спростовує інформацію про графіки

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 14:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в Харківській області заживили 95% деокупованих населених пунктів.".