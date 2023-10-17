На Харьковщине нашли укрытия в непригодном состоянии: прокуратура пошла в суд

В больнице в Змиеве и на предприятии в поселке Слобожанское специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытий. Однако после проверки защитные сооружения не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, укрытие, которое находится в больнице в городе Змиев, рассчитанное на 300 человек не оборудовано системами пожарной автоматики и сигнализации, техническое состояние не отвечает требованиям. Кроме того, сооружение не обеспечено специальным инвентарем, в частности средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки.

Укрытие в поселке Слобожанское определено как ограниченно готовое для защиты населения. Оно также рассчитано на 300 человек.

«Сейчас необходимо обеспечить защитное сооружение соответствующей документацией, лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Кроме того, входы и выходы укрытия нужно обустроить для всех категорий населения, в частности, для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск.