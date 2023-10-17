На Харьковщине нашли укрытия в непригодном состоянии: прокуратура пошла в суд
В больнице в Змиеве и на предприятии в поселке Слобожанское специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытий. Однако после проверки защитные сооружения не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, укрытие, которое находится в больнице в городе Змиев, рассчитанное на 300 человек не оборудовано системами пожарной автоматики и сигнализации, техническое состояние не отвечает требованиям. Кроме того, сооружение не обеспечено специальным инвентарем, в частности средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки.
Укрытие в поселке Слобожанское определено как ограниченно готовое для защиты населения. Оно также рассчитано на 300 человек.
«Сейчас необходимо обеспечить защитное сооружение соответствующей документацией, лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Кроме того, входы и выходы укрытия нужно обустроить для всех категорий населения, в частности, для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп», — отметили в прокуратуре.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 11:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице в Змиеве и на предприятии в поселке Слобожанское специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытий. Однако после проверки защитные сооружения не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.".