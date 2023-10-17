На Харківщині знайшли укриття в неналежному стані: прокуратура пішла до суду

У лікарні в Змієві та на підприємстві в селищі Слобожанське фахівці виявили порушення в утриманні укриттів. Однак після перевірки захисні споруди не привели до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, укриття, яке знаходиться у лікарні в місті Зміїв розраховане на 300 людей не обладнане системами пожежної автоматики і сигналізації, технічний стан не відповідає вимогам з утримання. Крім того, споруда не забезпечена спеціальним інвентарем та майном, зокрема, засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки.

А укриття в селищі Слобожанське визначене як обмежено готове для захисту населення. Воно також розраховане на 300 людей.

«Наразі необхідно забезпечити захисну споруду відповідною документацією, лікарськими засобами та медичними виробами. Крім того, входи та виходи укриття треба облаштувати для усіх категорій населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп», – зазначили в прокуратурі.

У зв’язку з цим прокуратура направила до суду позов.