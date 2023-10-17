Live
  • Вт 17.10.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.33
  • EUR 38.28
  • 🟢

На Харківщині знайшли укриття в неналежному стані: прокуратура пішла до суду

Суспільство 11:19   17.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині знайшли укриття в неналежному стані: прокуратура пішла до суду

У лікарні в Змієві та на підприємстві в селищі Слобожанське фахівці виявили порушення в утриманні укриттів. Однак після перевірки захисні споруди не привели до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, укриття, яке знаходиться у лікарні в місті Зміїв розраховане на 300 людей не обладнане системами пожежної автоматики і сигналізації, технічний стан не відповідає вимогам з утримання. Крім того, споруда не забезпечена спеціальним інвентарем та майном, зокрема, засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки.

А укриття в селищі Слобожанське визначене як обмежено готове для захисту населення. Воно також розраховане на 300 людей.

«Наразі необхідно забезпечити захисну споруду відповідною документацією, лікарськими засобами та медичними виробами. Крім того, входи та виходи укриття треба облаштувати для усіх категорій населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп», – зазначили в прокуратурі.

У зв’язку з цим прокуратура направила до суду позов.

Читайте також: Кондиціонер, тренажери, вода. Харків’янка показала укриття в Ізраїлі (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині знайшли укриття в неналежному стані: прокуратура пішла до суду
На Харківщині знайшли укриття в неналежному стані: прокуратура пішла до суду
17.10.2023, 11:19
Серед білого дня в Харкові чоловіка вдарили по голові та відібрали мобільний
Серед білого дня в Харкові чоловіка вдарили по голові та відібрали мобільний
17.10.2023, 10:46
Після удару ФАБ-500 у Харкові відновлюють Будинок офіцерів: не вистачає грошей
Після удару ФАБ-500 у Харкові відновлюють Будинок офіцерів: не вистачає грошей
17.10.2023, 10:33
Бізнес продовжує їхати з Харкова: потрібне звільнення від податків – Чумак
Бізнес продовжує їхати з Харкова: потрібне звільнення від податків – Чумак
17.10.2023, 08:53
Напилили дерев на мільйон: працівники ДП на Харківщині незаконно рубали дерева
Напилили дерев на мільйон: працівники ДП на Харківщині незаконно рубали дерева
17.10.2023, 10:03
Заробляють на відновленні: у Харкові заявили про завищення цін будівельниками
Заробляють на відновленні: у Харкові заявили про завищення цін будівельниками
17.10.2023, 09:30

Новини за темою:

18:18
На Харківщині фермерка загарбала і не обробляла 400 га землі ціною 100 млн грн
18:28
У Харкові захопили землю і перетворили квартиру на готель: збитки – 600 тисяч
16:00
Звели будівлю на неоформленій землі: двоє харків’ян заплатять пів мільйона грн
15:50
У Міжнародному суді в Гаазі почалися слухання позову України до рф про геноцид
13:29
Метал російського олігарха за 3 млн грн арештував суд на Харківщині

Ви читали новину: «На Харківщині знайшли укриття в неналежному стані: прокуратура пішла до суду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 11:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні в Змієві та на підприємстві в селищі Слобожанське фахівці виявили порушення в утриманні укриттів. Однак після перевірки захисні споруди не привели до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.".