«Это бесконечная проблема» – волонтеры обратились к жителям Харьковщины
Харьковские волонтеры с начала полномасштабного вторжения РФ сплели десятки километров маскировочных сеток. Они считают, что этого недостаточно. Поэтому обратились к гражданам за помощью.
«Сколько стоит жизнь военной? Сколько стоит та сетка, которую делаем? Не замаскировали позиции – их разбили. Снова потери. Не замаскировали технику – то же самое. У меня в начале полномасштабного вторжения был БРДМ. Дошло до того, что я взял подшивку газет, мочил в воде и облеплял БРДМ, чтобы он хоть немного побледнел», — сказал на брифинге главный сержант воинской части Алексей Джеломанов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Полковник запаса, глава ОО «ВСУ» Юрий Калгушкин отметил, что маскировочные сетки нужно плести, учитывая сезон и географию регионов, где они будут использоваться.
«У нас же боевые действия ведутся на южном и восточном направлениях. А местность и цвета этих направлений – разные. И потому, когда я общаюсь с представителями воинских частей на востоке, это одни сетки. Если я общаюсь с югом, Херсонское, Запорожское направления – туда отправляем другие сетки», — сказал Калгушкин.
Волонтер Борис Редин отметил, что задонатить на изготовление сеток может каждый. Реквизиты его карты Монобанка размещены на странице в Facebook.
«Что касается потребностей со стороны наших военных формирований: ВСУ, НГУ, ТРО, то это бесконечная проблема. Потому что сетки они не работают слишком долго. Они уничтожаются во время боевых действий, во время передислокаций, они рвутся об технику», — сообщил Редин.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: військові, военные, волонтеры, донатить, жителям, маскировочные, сетки, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 15:58;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские волонтеры с начала полномасштабного вторжения РФ сплели десятки километров маскировочных сеток. Они считают, что этого недостаточно. Поэтому обратились к гражданам за помощью.".