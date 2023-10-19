«Це нескінченна проблема» – волонтери звернулися до жителів Харківщини
Харківські волонтери з початку повномасштабного вторгнення РФ сплели десятки кілометрів маскувальних сіток. Вони вважають, що цього недостатньо. Тож звернулися до громадян за допомогою.
«Скільки коштує життя військового? Скільки коштує та сітка, котру виготовляємо? Не замаскували позиції – їх розбили. Знов втрати. Не замаскували техніку – теж саме. В мене на початку повномасштабного вторгнення був БРДМ. Дійшло до того, що я взяв підшивку газет, мочив у воді і обліплював БРДМ, щоб він хоч трохи побілішав», – сказав під час брифінгу головний сержант військової частини Олексій Джеломанов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Полковник запасу, голова ГО «ЗСУ» Юрій Калгушкін зазначив, що маскувальні сітки потрібно плести, враховуючи сезон та географію регіонів, де вони будуть використовуватися.
«У нас же бойові дії ведуться на південному і східному напрямках. А місцевість і кольори цих напрямків – різні. І тому, коли я спілкуюся з представниками військових частин на сході – це одні сітки. Якщо я спілкуюся з півднем, Херсонський, Запорізький напрямки – туди відправляємо сітки інші», – сказав Калгушкін.
Волонтер Борис Редін зазначив, що задонатити на виготовлення сіток може кожен. Реквізити його картки Монобанку розміщені на сторінці у фейсбук.
«Щодо потреб збоку наших військових формувань: ЗСУ, НГУ, ТРО, то це нескінченна проблема. Бо сітки вони не працюють дуже довго. Вони знищуються під час бойових дій, під час передислокацій, вони рвуться об техніку», – повідомив Редін.
Читайте також: 10 «мавіків» передали військовим, які захищають Харківщину (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: військові, волонтери, донатить, жителям, маскировочные, сетки, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Це нескінченна проблема» – волонтери звернулися до жителів Харківщини»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 15:58;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські волонтери з початку повномасштабного вторгнення РФ сплели десятки кілометрів маскувальних сіток. Вони вважають, що цього недостатньо. Тож звернулися до громадян за допомогою.".