«Це нескінченна проблема» – волонтери звернулися до жителів Харківщини

Харківські волонтери з початку повномасштабного вторгнення РФ сплели десятки кілометрів маскувальних сіток. Вони вважають, що цього недостатньо. Тож звернулися до громадян за допомогою.

«Скільки коштує життя військового? Скільки коштує та сітка, котру виготовляємо? Не замаскували позиції – їх розбили. Знов втрати. Не замаскували техніку – теж саме. В мене на початку повномасштабного вторгнення був БРДМ. Дійшло до того, що я взяв підшивку газет, мочив у воді і обліплював БРДМ, щоб він хоч трохи побілішав», – сказав під час брифінгу головний сержант військової частини Олексій Джеломанов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Полковник запасу, голова ГО «ЗСУ» Юрій Калгушкін зазначив, що маскувальні сітки потрібно плести, враховуючи сезон та географію регіонів, де вони будуть використовуватися.

«У нас же бойові дії ведуться на південному і східному напрямках. А місцевість і кольори цих напрямків – різні. І тому, коли я спілкуюся з представниками військових частин на сході – це одні сітки. Якщо я спілкуюся з півднем, Херсонський, Запорізький напрямки – туди відправляємо сітки інші», – сказав Калгушкін.

Волонтер Борис Редін зазначив, що задонатити на виготовлення сіток може кожен. Реквізити його картки Монобанку розміщені на сторінці у фейсбук.

«Щодо потреб збоку наших військових формувань: ЗСУ, НГУ, ТРО, то це нескінченна проблема. Бо сітки вони не працюють дуже довго. Вони знищуються під час бойових дій, під час передислокацій, вони рвуться об техніку», – повідомив Редін.