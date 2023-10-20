Live
  • Пт 20.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Искал в Харькове «фашистов» и заговорил на украинском: эволюция «рускомирца»

Общество 21:09   20.10.2023
Оксана Горун
Искал в Харькове «фашистов» и заговорил на украинском: эволюция «рускомирца»

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео с извинениями фаната «СВО», который заставлял продавцов в Харькове разговаривать с ним на русском.

«Украине очень нужна денацификация», — харьковчанин, заявлявший об этом на видео в соцсетях, резко преобразился после общения со следователями. Как оказалось, он прекрасно владеет украинским языком.

«Вот этот персонаж – харьковчанин. Родился здесь и прожил все свои тридцать семь лет. А теперь он выкладывает видео о том, что вокруг нацисты, потому что в Алексеевском «Росте» кассиры общаются с ним на украинском языке. Этот ролик разлетелся по сети. Его автор — безработный, поработать успел только один раз за всю свою жизнь — в 2013 году в должности специалиста центра социальной службы по делам семьи, молодежи и спорта в одном из районов города. Продержался там всего год», — сообщил подробности биографии фаната «русского мира» Сергей Болвинов.

По его словам, найти автора ролика для следователей не составило труда, а он сам сразу же начал извиняться.

«Быстро переобулся и назвал свои изречения позорными и ошибочными», — оценил новую риторику «русскомирца» Болвинов.

Читайте также: Требовал от продавцов говорить по-русски: в Харькове разоблачили «русскомирца»

Тем не менее он отметил, что высказывания мужчины не являются в условиях войны невинной «точкой зрения».

«Это преступление против государства в условиях войны. При этом брат нашего фигуранта сейчас сражается на фронте», — отметил главный следователь региона.

Болвинов сообщил, что сведения уже внесли в ЕРДР по статье «коллаборационная деятельность». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас харьковчанина проверяют на возможную причастность к другим преступлениям против безопасности Украины.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Жители Харьковщины жалуются на долги за коммуналку. В ХОВА сказали, что делать
Жители Харьковщины жалуются на долги за коммуналку. В ХОВА сказали, что делать
20.10.2023, 13:42
«Что будем делать без света сутки или двое на Харьковщине». Советы Синегубова
«Что будем делать без света сутки или двое на Харьковщине». Советы Синегубова
20.10.2023, 14:08
Три дня не будут ходить трамвай и автобус по некоторым маршрутам в Харькове
Три дня не будут ходить трамвай и автобус по некоторым маршрутам в Харькове
20.10.2023, 17:04
РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление — партизаны
РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление — партизаны
20.10.2023, 11:49
Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным
Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным
19.10.2023, 21:52
Искал в Харькове «фашистов» и заговорил на украинском: эволюция «рускомирца»
Искал в Харькове «фашистов» и заговорил на украинском: эволюция «рускомирца»
20.10.2023, 21:09

Новости по теме:

17:54
По Харькову утром ударили не С-300: информация следователей
23:25
Ответ Небензе: названы имена 53 жертв в Грозе на Харьковщине, все гражданские
23:10
Известно ли что-то о наводчике удара по Грозе на Харьковщине: данные полиции
15:43
Ракетный удар по Грозе: уже 48 погибших идентифицировали — Болвинов (видео)
12:58
Тела погибших от удара РФ по Грозе начали возвращать родственникам (фото)

Вы читали новость: «Искал в Харькове «фашистов» и заговорил на украинском: эволюция «рускомирца»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 21:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео с извинениями фаната «СВО», который заставлял продавцов в Харькове разговаривать с ним на русском".