Искал в Харькове «фашистов» и заговорил на украинском: эволюция «рускомирца»

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео с извинениями фаната «СВО», который заставлял продавцов в Харькове разговаривать с ним на русском.

«Украине очень нужна денацификация», — харьковчанин, заявлявший об этом на видео в соцсетях, резко преобразился после общения со следователями. Как оказалось, он прекрасно владеет украинским языком.

«Вот этот персонаж – харьковчанин. Родился здесь и прожил все свои тридцать семь лет. А теперь он выкладывает видео о том, что вокруг нацисты, потому что в Алексеевском «Росте» кассиры общаются с ним на украинском языке. Этот ролик разлетелся по сети. Его автор — безработный, поработать успел только один раз за всю свою жизнь — в 2013 году в должности специалиста центра социальной службы по делам семьи, молодежи и спорта в одном из районов города. Продержался там всего год», — сообщил подробности биографии фаната «русского мира» Сергей Болвинов.

По его словам, найти автора ролика для следователей не составило труда, а он сам сразу же начал извиняться.

«Быстро переобулся и назвал свои изречения позорными и ошибочными», — оценил новую риторику «русскомирца» Болвинов.

Тем не менее он отметил, что высказывания мужчины не являются в условиях войны невинной «точкой зрения».

«Это преступление против государства в условиях войны. При этом брат нашего фигуранта сейчас сражается на фронте», — отметил главный следователь региона.

Болвинов сообщил, что сведения уже внесли в ЕРДР по статье «коллаборационная деятельность». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас харьковчанина проверяют на возможную причастность к другим преступлениям против безопасности Украины.