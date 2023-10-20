Шукав у Харкові “фашистів” і заговорив українською: еволюція “руськомирця”

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео з вибаченнями фаната “СВО”, який змушував продавців у Харкові розмовляти з ним російською.

“Україні дуже потрібна денацифікація”, – харків’янин, який заявляв про це на відео в соцмережах, різко змінився після спілкування зі слідчими. Як виявилося, він чудово володіє українською мовою.

“Ось цей персонаж – харків’янин, народився тут та прожив всі свої тридцять сім років. А тепер він викладає відео про те, що навколо нацисти, бо в олексіївському “Рості” касири спілкуються з ним українською мовою. Цей ролик розлетівся мережею. Його автор – безробітний, попрацювати встиг лише один раз за все своє життя – у 2013-му році на посаді фахівця центру соціальної служби у справах сім’ї, молоді та спорту в одному з районів міста. Протримався там лише рік“, – повідомив подробиці біографії фаната “русского мира” Сергій Болвінов.

За його словами, знайти автора ролика для слідчих не склало труднощів, а він сам одразу ж почав вибачатися.

“Швидко “перевзувся” та назвав свої вислови ганебними та помилковими”, – оцінив нову риторику “руськомирця” Болвінов.

Проте він зазначив, що висловлювання чоловіка не є в умовах війни безневинною “точкою зору”.

“Це злочин проти держави в умовах війни. При цьому брат нашого фігуранта зараз воює на фронті”, – зазначив головний слідчий регіону.

Болвінов відзначив, що відомості вже внесли до ЄРДР за статтею “колабораційна діяльність”. Стаття передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років. Наразі харків’янина перевіряють на можливу причетність до інших злочинів проти безпеки України.