«Не можем пройти мимо». Воин ВСУ спас собаку и передал харьковским волонтерам

Украинский военный передал харьковским волонтерам собаку, потерявшую владельца.

«Животные без людей пропадут, а мы не можем пройти мимо», – такое сообщение написал воин Анатолий волонтерам, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Собака Марселька с травмированной челюстью приблудилась к бойцам на позиции. Анатолий сразу начал искать ее владельцев.

«Узнав, что хозяин погиб, Анатолий еще больше хотел ее спасти», — отметили зоозащитники.

Сейчас Марселька находится под опекой волонтеров.

«В результате травмы она не может открыть пасть и ест пищу язычком с закрытым ртом. Сейчас решается по поводу дальнейших действий в лечении», — сообщили волонтеры.