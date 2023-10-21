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«Не можем пройти мимо». Воин ВСУ спас собаку и передал харьковским волонтерам

Общество 19:23   21.10.2023
Виктория Яковенко
«Не можем пройти мимо». Воин ВСУ спас собаку и передал харьковским волонтерам Фото: ОО «Порятунок тварин Харків»

Украинский военный передал харьковским волонтерам собаку, потерявшую владельца.

«Животные без людей пропадут, а мы не можем пройти мимо», – такое сообщение написал воин Анатолий волонтерам, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Собака Марселька с травмированной челюстью приблудилась к бойцам на позиции. Анатолий сразу начал искать ее владельцев.

«Узнав, что хозяин погиб, Анатолий еще больше хотел ее спасти», — отметили зоозащитники.

Сейчас Марселька находится под опекой волонтеров.

«В результате травмы она не может открыть пасть и ест пищу язычком с закрытым ртом. Сейчас решается по поводу дальнейших действий в лечении», — сообщили волонтеры.

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Фото: ОО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 19:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военный передал харьковским волонтерам собаку, потерявшую владельца.".