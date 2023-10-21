«Не можем пройти мимо». Воин ВСУ спас собаку и передал харьковским волонтерам
Фото: ОО «Порятунок тварин Харків»
Украинский военный передал харьковским волонтерам собаку, потерявшую владельца.
«Животные без людей пропадут, а мы не можем пройти мимо», – такое сообщение написал воин Анатолий волонтерам, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Собака Марселька с травмированной челюстью приблудилась к бойцам на позиции. Анатолий сразу начал искать ее владельцев.
«Узнав, что хозяин погиб, Анатолий еще больше хотел ее спасти», — отметили зоозащитники.
Сейчас Марселька находится под опекой волонтеров.
«В результате травмы она не может открыть пасть и ест пищу язычком с закрытым ртом. Сейчас решается по поводу дальнейших действий в лечении», — сообщили волонтеры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воин, волонтеры, врятували, ВСУ, животные, собака, спасли, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 19:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военный передал харьковским волонтерам собаку, потерявшую владельца.".