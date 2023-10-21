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«Не можемо пройти повз». Воїн врятував собаку й передав харківським волонтерам

Суспільство 19:23   21.10.2023
Вікторія Яковенко
«Не можемо пройти повз». Воїн врятував собаку й передав харківським волонтерам Фото: ГО “Порятунок тварин Харків”

Український військовий передав харківським волонтерам собаку, яка втратила власника.

«Тварини без людей пропадуть, а ми не можемо пройти повз», – таке повідомлення написав воїн Анатолій волонтерам, розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».

Собака Марселька з травмованою щелепою приблукала до бійців на позиції. Анатолій одразу почав шукати її власників.

«Дізнавшись, що господар загинув, Анатолій ще більше хотів її врятувати», – зазначили зоозахисники.

Наразі Марселька під опікою волонтерів.

«Внаслідок травми вона не може відкрити пащу та їсть їжу язичком із закритим ротом. Наразі вирішується щодо подальших дій у лікуванні», – повідомили волонтери.

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Фото: ГО “Порятунок тварин Харків”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 19:23;

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