«Не можемо пройти повз». Воїн врятував собаку й передав харківським волонтерам
Фото: ГО “Порятунок тварин Харків”
Український військовий передав харківським волонтерам собаку, яка втратила власника.
«Тварини без людей пропадуть, а ми не можемо пройти повз», – таке повідомлення написав воїн Анатолій волонтерам, розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».
Собака Марселька з травмованою щелепою приблукала до бійців на позиції. Анатолій одразу почав шукати її власників.
«Дізнавшись, що господар загинув, Анатолій ще більше хотів її врятувати», – зазначили зоозахисники.
Наразі Марселька під опікою волонтерів.
«Внаслідок травми вона не може відкрити пащу та їсть їжу язичком із закритим ротом. Наразі вирішується щодо подальших дій у лікуванні», – повідомили волонтери.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 19:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український військовий передав харківським волонтерам собаку, яка втратила власника.".