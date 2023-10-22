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Над Харьковщиной — российский «шахед», в регионе объявили тревогу (обновлено)

Происшествия 21:52   22.10.2023
Оксана Горун
Над Харьковщиной — российский «шахед», в регионе объявили тревогу (обновлено)

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о движении вражеского БПЛА над Харьковщиной.

«Внимание над Харьковской областью наблюдается движение вражеского БПЛА. Будьте внимательны и не игнорируйте сигнал тревоги», — написал Мельник в telegram.

Ранее мониторинговые каналы Харьковщины сообщили о входе в воздушное пространство региона «шахеда» с юга — со стороны Днепропетровской области.

Часть харьковских telegram-каналов сообщают, что в области «громко». Воздушная тревога прозвучала в 21:35.

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В 21:57 прозвучал отбой тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 21:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о движении вражеского БПЛА над Харьковщиной".