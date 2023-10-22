Над Харьковщиной — российский «шахед», в регионе объявили тревогу (обновлено)
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о движении вражеского БПЛА над Харьковщиной.
«Внимание над Харьковской областью наблюдается движение вражеского БПЛА. Будьте внимательны и не игнорируйте сигнал тревоги», — написал Мельник в telegram.
Ранее мониторинговые каналы Харьковщины сообщили о входе в воздушное пространство региона «шахеда» с юга — со стороны Днепропетровской области.
Часть харьковских telegram-каналов сообщают, что в области «громко». Воздушная тревога прозвучала в 21:35.
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В 21:57 прозвучал отбой тревоги.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, воздушная тревога, Мельник;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 21:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о движении вражеского БПЛА над Харьковщиной".