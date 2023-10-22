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Над Харківщиною – російський “шахед”, у регіоні оголосили тривогу (оновлено)

Події 21:52   22.10.2023
Оксана Горун
Над Харківщиною – російський “шахед”, у регіоні оголосили тривогу (оновлено)

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про рух ворожого БПЛА над Харківщиною.

“Увага, над Харківською областю спостерігається рух ворожого БПЛА. Будьте уважні та не ігноруйте сигнал тривоги”, – написав Мельник у телеграмі.

Раніше моніторингові канали Харківщини повідомили про вхід у повітряний простір регіону “шахеда” з півдня – з боку Дніпропетровської області.

Частина харківських телеграм-каналів повідомляє, що в області “гучно”. Повітряна тривога пролунала о 21:35.

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О 21:57 пролунав відбій тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 21:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про рух ворожого БПЛА над Харківщиною".