В Харькове мужчина в военной форме ограбил магазин (фото)
Полиция уже поймала подозреваемого в вооруженном нападении в Харькове — никакого отношения к армии он не имеет.
«21 октября около 12:40 в отдел полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области поступил вызов о том, что в одном из магазинов в Новобаварском районе неизвестный мужчина в военной форме, угрожая оружием, завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
38-летнего нападавшего задержали «по горячим следам». Оказалось, что он только в августе вышел из тюрьмы.
«Никакого отношения к военной службе он не имеет», — отметили полицейские.
Вероятного грабителя задержали и сообщили ему о подозрении.
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 22:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция уже поймала подозреваемого в вооруженном нападении в Харькове — никакого отношения к армии он не имеет".