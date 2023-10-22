В Харькове мужчина в военной форме ограбил магазин (фото)

Полиция уже поймала подозреваемого в вооруженном нападении в Харькове — никакого отношения к армии он не имеет.

«21 октября около 12:40 в отдел полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области поступил вызов о том, что в одном из магазинов в Новобаварском районе неизвестный мужчина в военной форме, угрожая оружием, завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

38-летнего нападавшего задержали «по горячим следам». Оказалось, что он только в августе вышел из тюрьмы.

«Никакого отношения к военной службе он не имеет», — отметили полицейские.

Вероятного грабителя задержали и сообщили ему о подозрении.