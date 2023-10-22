Live
  • Вс 22.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

В Харькове мужчина в военной форме ограбил магазин (фото)

Происшествия 22:52   22.10.2023
Оксана Горун
В Харькове мужчина в военной форме ограбил магазин (фото)

Полиция уже поймала подозреваемого в вооруженном нападении в Харькове — никакого отношения к армии он не имеет.

«21 октября около 12:40 в отдел полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области поступил вызов о том, что в одном из магазинов в Новобаварском районе неизвестный мужчина в военной форме, угрожая оружием, завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

38-летнего нападавшего задержали «по горячим следам». Оказалось, что он только в августе вышел из тюрьмы.

Мужчина в военной форме ограбил магазин в Харькове 2

«Никакого отношения к военной службе он не имеет», — отметили полицейские.

Вероятного грабителя задержали и сообщили ему о подозрении.

Читайте также: В Харькове напали на бригаду «скорой»: пострадал фельдшер

Автор: Оксана Горун
Популярно
Возможны кадровые решения — Минздрав о конфликте военного из Харькова с МСЭК
Возможны кадровые решения — Минздрав о конфликте военного из Харькова с МСЭК
22.10.2023, 14:12
«Новая почта» сообщила имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников
«Новая почта» сообщила имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников
22.10.2023, 22:16
Туман и грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября
Туман и грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября
22.10.2023, 20:30
Удар по «Новой почте» под Харьковом: вторую ракету до сих пор ищут
Удар по «Новой почте» под Харьковом: вторую ракету до сих пор ищут
22.10.2023, 21:39
В Харькове мужчина в военной форме ограбил магазин (фото)
В Харькове мужчина в военной форме ограбил магазин (фото)
22.10.2023, 22:52
Циничная ложь — командир из Харькова о перевозке военных грузов «Новой почтой»
Циничная ложь — командир из Харькова о перевозке военных грузов «Новой почтой»
22.10.2023, 16:47

Новости по теме:

09:50
Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата
09:12
Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили
13:53
В Харькове поймали мужчину, который сорвал золотую сережку с уха пенсионерки
10:26
Семь лет тюрьмы получил мужчина в Харькове за уголовный подарок теще
11:49
Распылил в лицо продавцу газовый баллончик: в Харькове поймали грабителя

Вы читали новость: «В Харькове мужчина в военной форме ограбил магазин (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 22:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция уже поймала подозреваемого в вооруженном нападении в Харькове — никакого отношения к армии он не имеет".