У Харкові чоловік у військовій формі пограбував магазин (фото)

Поліція вже впіймала підозрюваного у збройному нападі у Харкові – жодного відношення до армії він не має.

“21 жовтня близько 12:40 до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов виклик про те, що в одному з магазинів у Новобаварському районі невідомий чоловік у військовій формі, погрожуючи зброєю, заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами продавця”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

38-річного нападника затримали “за гарячими слідами”. Виявилося, що він лише в серпні вийшов із в’язниці.

“Ніякого відношення до військової служби він не має”, – зазначили поліціянти.

Імовірного грабіжника затримали та повідомили йому про підозру.