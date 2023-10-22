У Харкові чоловік у військовій формі пограбував магазин (фото)
Поліція вже впіймала підозрюваного у збройному нападі у Харкові – жодного відношення до армії він не має.
“21 жовтня близько 12:40 до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов виклик про те, що в одному з магазинів у Новобаварському районі невідомий чоловік у військовій формі, погрожуючи зброєю, заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами продавця”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
38-річного нападника затримали “за гарячими слідами”. Виявилося, що він лише в серпні вийшов із в’язниці.
“Ніякого відношення до військової служби він не має”, – зазначили поліціянти.
Імовірного грабіжника затримали та повідомили йому про підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 22:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція вже впіймала підозрюваного у збройному нападі у Харкові – жодного відношення до армії він не має".