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У Харкові чоловік у військовій формі пограбував магазин (фото)

Події 22:52   22.10.2023
Оксана Горун
У Харкові чоловік у військовій формі пограбував магазин (фото)

Поліція вже впіймала підозрюваного у збройному нападі у Харкові – жодного відношення до армії він не має.

“21 жовтня близько 12:40 до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов виклик про те, що в одному з магазинів у Новобаварському районі невідомий чоловік у військовій формі, погрожуючи зброєю, заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами продавця”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

38-річного нападника затримали “за гарячими слідами”. Виявилося, що він лише в серпні вийшов із в’язниці.

Чоловік у військовій формі пограбував магазин у Харкові 2

“Ніякого відношення до військової служби він не має”, – зазначили поліціянти.

Імовірного грабіжника затримали та повідомили йому про підозру.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 22:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція вже впіймала підозрюваного у збройному нападі у Харкові – жодного відношення до армії він не має".