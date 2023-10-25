Завтра днем троллейбусы изменят маршрут на Новых Домах в Харькове

Завтра, 26 октября, с 9:00 до 15:00, на бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Героев Харькова до пр. Александровского троллейбус №7 изменит маршрут, а №25 не будет курсировать.

Это связано с вырубкой аварийных и сухостойных деревьев, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В этот период троллейбус №7 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – ул. Харьковских дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».

Троллейбус №25 курсировать не будет.