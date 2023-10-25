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Завтра вдень тролейбуси змінять маршрут на Нових Будинках у Харкові

Суспільство 22:04   25.10.2023
Оксана Якушко
Завтра вдень тролейбуси змінять маршрут на Нових Будинках у Харкові

Завтра, 26 жовтня, з 9:00 до 15:00, на бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Олександрівського тролейбус №7 змінить маршрут, а №25 не курсуватиме.

Це пов’язано із вирубуванням аварійних і сухостійних дерев, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей період тролейбус №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».

Тролейбус №25 не курсуватиме.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2023 в 22:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 26 жовтня, з 9:00 до 15:00, на бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Олександрівського тролейбус №7 змінить маршрут, а №25 не курсуватиме.".