Завтра вдень тролейбуси змінять маршрут на Нових Будинках у Харкові

Завтра, 26 жовтня, з 9:00 до 15:00, на бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Олександрівського тролейбус №7 змінить маршрут, а №25 не курсуватиме.

Це пов’язано із вирубуванням аварійних і сухостійних дерев, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей період тролейбус №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».

Тролейбус №25 не курсуватиме.