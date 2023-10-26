Подтвержденных успехов у РФ под Купянском нет — ISW
Институт изучения войны (ISW) опроверг очередную порцию заявлений оккупантов о захвате неких позиций под Купянском.
«25 октября российские войска провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово, но подтвержденных успехов не добились. Российский военный блогер заявил, что российские войска захватили несколько неуказанных украинских позиций на Купянском направлении, хотя ISW не обнаружил визуальных подтверждений этому утверждению», — написали аналитики в обзоре 26 октября.
По данным Генштаба ВСУ, армия РФ продолжает атаковать в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки под Купянском. Российские источники также пишут об атаках в районе Кисловки.
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Тем временем в Купянском районе готовятся объявить принудительную эвакуацию — оно коснется жителей 10 прифронтовых сел и поселка Боровая. Как атакует российская армия в сторону Боровой и почему несет большие потери, 25 октября рассказал украинский военнослужащий.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, купянск, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) опроверг очередную порцию заявлений оккупантов о захвате неких позиций под Купянском".