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Подтвержденных успехов у РФ под Купянском нет — ISW

Мир 07:48   26.10.2023
Оксана Горун
Подтвержденных успехов у РФ под Купянском нет — ISW Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) опроверг очередную порцию заявлений оккупантов о захвате неких позиций под Купянском.

«25 октября российские войска провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово, но подтвержденных успехов не добились. Российский военный блогер заявил, что российские войска захватили несколько неуказанных украинских позиций на Купянском направлении, хотя ISW не обнаружил визуальных подтверждений этому утверждению», — написали аналитики в обзоре 26 октября.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ продолжает атаковать в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки под Купянском. Российские источники также пишут об атаках в районе Кисловки.

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Тем временем в Купянском районе готовятся объявить принудительную эвакуацию — оно коснется жителей 10 прифронтовых сел и поселка Боровая. Как атакует российская армия в сторону Боровой и почему несет большие потери, 25 октября рассказал украинский военнослужащий.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) опроверг очередную порцию заявлений оккупантов о захвате неких позиций под Купянском".