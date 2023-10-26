Підтверджених успіхів у РФ під Куп’янськом немає – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) спростував чергову порцію заяв окупантів про захоплення деяких позицій під Куп’янськом.

“25 жовтня російські війська провели наступальні операції на лінії Куп’янськ – Сватове, але підтверджених успіхів не досягли. Російський військовий блогер заявив, що російські війська захопили кілька невказаних українських позицій на Куп’янському напрямку, хоча ISW не виявив візуальних підтверджень цьому твердженню”, – написали в огляді 26 жовтня аналітики ISW.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує атакувати в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки під Куп’янськом. Російські джерела також пишуть про атаки у районі Кислівки.

Тим часом у Куп’янському районі готуються оголосити примусову евакуацію – вона торкнеться мешканців 10 прифронтових сіл та селища Борова. Як атакує російська армія у бік Борової та чому зазнає великих втрат, 25 жовтня розповів український військовослужбовець.