Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Підтверджених успіхів у РФ під Куп’янськом немає – ISW

Події 07:48   26.10.2023
Оксана Горун
Підтверджених успіхів у РФ під Куп’янськом немає – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) спростував чергову порцію заяв окупантів про захоплення деяких позицій під Куп’янськом.

“25 жовтня російські війська провели наступальні операції на лінії Куп’янськ – Сватове, але підтверджених успіхів не досягли. Російський військовий блогер заявив, що російські війська захопили кілька невказаних українських позицій на Куп’янському напрямку, хоча ISW не виявив візуальних підтверджень цьому твердженню”, – написали в огляді 26 жовтня аналітики ISW.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує атакувати в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки під Куп’янськом. Російські джерела також пишуть про атаки у районі Кислівки.

Читайте також:  Армія РФ провела 13 атак на Харківщині – Генштаб

Тим часом у Куп’янському районі готуються оголосити примусову евакуацію – вона торкнеться мешканців 10 прифронтових сіл та селища Борова. Як атакує російська армія у бік Борової та чому зазнає великих втрат, 25 жовтня розповів український військовослужбовець.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці
На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці
27.10.2023, 22:13
На місці зруйнованого ресторану у Харкові знаходять уламки ракети С-300
На місці зруйнованого ресторану у Харкові знаходять уламки ракети С-300
04.09.2022, 10:20
Примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад оголосили на Харківщині
Примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад оголосили на Харківщині
27.10.2023, 19:58
За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття
За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття
27.10.2023, 20:53
Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)
Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)
27.10.2023, 13:31
Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області
Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області
27.10.2023, 20:33

Новини за темою:

07:48
Підтверджених успіхів у РФ під Куп’янськом немає – ISW
07:42
РФ атакує по ночах новими дронами: ISW дав подробиці про “газонокосарки”
08:03
ISW про ситуацію під Куп’янськом: знову повідомляють про просування росіян
10:00
ISW заявив про підтверджене геолокацією просування РФ під Куп’янськом
07:48
ISW знову повідомив про просування військ РФ у районі Іванівки на Харківщині

Ви читали новину: «Підтверджених успіхів у РФ під Куп’янськом немає – ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 07:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) спростував чергову порцію заяв окупантів про захоплення деяких позицій під Куп’янськом".