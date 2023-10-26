Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
За сутки произошло 45 боев. Всего враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов с РСЗО на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении оккупанты безуспешно штурмовали возле населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артиллерия, генштаб, Генштаб ВСУ, ивановка, миномет, обстрел, россияне, синьковка, Харьковская область, харьковщина, штурмовали;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки произошло 45 боев. Всего враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов с РСЗО на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.".