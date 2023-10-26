Live
  • Пт 27.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:09   26.10.2023
Оксана Якушко
Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

За сутки произошло 45 боев. Всего враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов с РСЗО на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно штурмовали возле населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

Читайте также: Армия РФ провела 13 атак на Харьковщине — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
26.10.2023, 16:37
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
27.10.2023, 13:31
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
26.10.2023, 09:15
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
27.10.2023, 20:33
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
27.10.2023, 22:13

Новости по теме:

19:41
11 атак россиян отбили на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
19:43
Двое мужчин погибли в результате обстрела села Подолы на Харьковщине
19:18
8 атак россиян отбили воины на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
19:06
3 атаки отбили украинские воины возле Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
07:13
Более 20 вражеских атак отбили ВСУ в Харьковской области. Данные Генштаба

Вы читали новость: «Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 19:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки произошло 45 боев. Всего враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов с РСЗО на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.".