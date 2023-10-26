Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

За сутки произошло 45 боев. Всего враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов с РСЗО на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно штурмовали возле населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.