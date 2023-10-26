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Росіяни знов штурмували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:09   26.10.2023
Оксана Якушко
Росіяни знов штурмували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

За добу сталося 45 боїв. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів і здійснив 12 обстрілів із РСЗВ на фронті, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно штурмували біля населених пунктів Синьківка й Іванівка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 19:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу сталося 45 боїв. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів і здійснив 12 обстрілів із РСЗВ на фронті, повідомив Генштаб ЗСУ.".