Росіяни знов штурмували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
За добу сталося 45 боїв. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів і здійснив 12 обстрілів із РСЗВ на фронті, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно штурмували біля населених пунктів Синьківка й Іванівка Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу сталося 45 боїв. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів і здійснив 12 обстрілів із РСЗВ на фронті, повідомив Генштаб ЗСУ.".