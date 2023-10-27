Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 28 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами туман.
Днем в восточной части области дождь, в западной – без существенных осадков.
Ветер ночью южный, 7 — 12 м/с;
утром и днем западный, 15 — 20 м/с, местами 25 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° тепла, днем 14 — 19°.
По Харькову: Ночью дождь, днем без существенных осадков.
Ветер ночью южный, 7 — 12 м/с; утром и днем западный, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° тепла, днем 15 — 17°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дождь, облачность, погода, прогноз погоды, температура, туман, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 20:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".