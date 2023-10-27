Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 28 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Хмарно з проясненнями.🌥.Вночі дощ🌧, місцями туман🌫.
Вдень у східній➡️ частині області дощ🌧, у західній⬅️ – без істотних опадів.🌤
Вітер вночі південний⬆️, 7 – 12 м/с;
вранці та вдень західний➡️, 15 – 20 м/с, місцями 25 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 14 – 19°.
По Харкову: Вночі дощ🌧, вдень без істотних опадів🌤.
Вітер вночі південний⬆️, 7 – 12 м/с; вранці та вдень західний➡️, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° тепла, вдень 15 – 17°.
Читайте також: Понад 4,5 тисячі будинків на Харківщині – з теплом. Інформація Синєгубова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дождь, облачность, погода, прогноз погоды, температура, туман, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 20:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".