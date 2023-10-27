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Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області

Суспільство 20:33   27.10.2023
Оксана Якушко
Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 28 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Хмарно з проясненнями.🌥.Вночі дощ🌧, місцями туман🌫.

Вдень у східній➡️ частині області дощ🌧, у західній⬅️ – без істотних опадів.🌤

Вітер вночі південний⬆️, 7 – 12 м/с;

вранці та вдень західний➡️, 15 – 20 м/с, місцями 25 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 14 – 19°.

 

По Харкову: Вночі дощ🌧, вдень без істотних опадів🌤.

Вітер вночі південний⬆️, 7 – 12 м/с; вранці та вдень західний➡️, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° тепла, вдень 15 – 17°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 20:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".