Убежала к парню. В Харькове полиция за сутки разыскала 15-летнюю девушку

Харьковские ювеналы в течение суток разыскали пропавшую девушку, сообщили в Нацполиции.

Родители пропавшей обратились к работникам ювенальной превенции из-за того, что их 15-летняя несовершеннолетняя дочь ушла из дома. В телефонном разговоре она заявила, что находится вместе с парнем, возвращаться домой не хочет и где находится — не скажет.

Ювеналы совместно с работниками криминальной полиции в течение суток установили местонахождение несовершеннолетней.

Девушку передали матери, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

С подростками и их родителями правоохранители провели профилактические беседы.