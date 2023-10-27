Убежала к парню. В Харькове полиция за сутки разыскала 15-летнюю девушку
Харьковские ювеналы в течение суток разыскали пропавшую девушку, сообщили в Нацполиции.
Родители пропавшей обратились к работникам ювенальной превенции из-за того, что их 15-летняя несовершеннолетняя дочь ушла из дома. В телефонном разговоре она заявила, что находится вместе с парнем, возвращаться домой не хочет и где находится — не скажет.
Ювеналы совместно с работниками криминальной полиции в течение суток установили местонахождение несовершеннолетней.
Девушку передали матери, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
С подростками и их родителями правоохранители провели профилактические беседы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: девушка, Нацполиция, парень, родители, розыск, Харьков, ювенальная превенция;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские ювеналы в течение суток оперативно разыскали пропавшую девушку, сообщили в Нацполиции.".