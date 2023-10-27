Втекла до хлопця. У Харкові поліція за добу розшукала 15-річну дівчину

Харківські ювенали протягом доби розшукали зниклу дівчину, повідомили у Нацполіції.

Батьки зниклої звернулися до працівників ювенальної превенції через те, що їхня 15-річна неповнолітня дочка пішла з дому. У телефонній розмові вона заявила, що перебуває разом із хлопцем, повертатися додому не хоче і де перебуває – не скаже.

Ювенали разом із працівниками кримінальної поліції протягом доби встановили місцезнаходження неповнолітньої.

Дівчину передали матері, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

З підлітками та їхніми батьками правоохоронці провели профілактичні бесіди.