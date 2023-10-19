Втекла до подружки. На Харківщині поліція швидко розшукала підлітку

14-річна дівчинка пішла з дому у селі Борова Чугуївського району на Харківщині, повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці перевірили можливі місця знаходження дівчини, опитали її знайомих та протягом години розшукали її. Дівчина була у подруги.

Дитину повернули додому. З нею та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.