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Втекла до подружки. На Харківщині поліція швидко розшукала підлітку

Події 16:47   19.10.2023
Оксана Якушко
Втекла до подружки. На Харківщині поліція швидко розшукала підлітку

14-річна дівчинка пішла з дому у селі Борова Чугуївського району на Харківщині, повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці перевірили можливі місця знаходження дівчини, опитали її знайомих та протягом години розшукали її. Дівчина була у подруги.

Дитину повернули додому. З нею та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 16:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річна дівчинка пішла з дому у селі Борова Чугуївського району на Харківщині, повідомили у Нацполіції.".