Втекла до подружки. На Харківщині поліція швидко розшукала підлітку
14-річна дівчинка пішла з дому у селі Борова Чугуївського району на Харківщині, повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці перевірили можливі місця знаходження дівчини, опитали її знайомих та протягом години розшукали її. Дівчина була у подруги.
Дитину повернули додому. З нею та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: девочка, Нацполиция, подросток, ребенок, розыск, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річна дівчинка пішла з дому у селі Борова Чугуївського району на Харківщині, повідомили у Нацполіції.".