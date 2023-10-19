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Убежала к подружке. В Харьковской области полиция быстро разыскала подростка

Происшествия 16:47   19.10.2023
Оксана Якушко
Убежала к подружке. В Харьковской области полиция быстро разыскала подростка

14-летняя девочка ушла из дома в селе Боровая Чугуевского района Харьковской области, сообщили в Нацполиции.

Правоохранители проверили возможные места нахождения девушки, опросили ее знакомых и в течение часа разыскали ее. Девушка находилась у подруги.

Ребёнка вернули домой. С ней и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-летняя девочка ушла из дома в селе Боровая Чугуевского района Харьковской области, сообщили в Нацполиции.".