Убежала к подружке. В Харьковской области полиция быстро разыскала подростка
14-летняя девочка ушла из дома в селе Боровая Чугуевского района Харьковской области, сообщили в Нацполиции.
Правоохранители проверили возможные места нахождения девушки, опросили ее знакомых и в течение часа разыскали ее. Девушка находилась у подруги.
Ребёнка вернули домой. С ней и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: девочка, Нацполиция, подросток, ребенок, розыск, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-летняя девочка ушла из дома в селе Боровая Чугуевского района Харьковской области, сообщили в Нацполиции.".