Убежала к подружке. В Харьковской области полиция быстро разыскала подростка

14-летняя девочка ушла из дома в селе Боровая Чугуевского района Харьковской области, сообщили в Нацполиции.

Правоохранители проверили возможные места нахождения девушки, опросили ее знакомых и в течение часа разыскали ее. Девушка находилась у подруги.

Ребёнка вернули домой. С ней и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.