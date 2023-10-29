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Меняет ягоды на машины для ВСУ: юристка стала фермером, а следом — волонтером

Общество 17:34   29.10.2023
Оксана Горун
Меняет ягоды на машины для ВСУ: юристка стала фермером, а следом — волонтером Фото: скриншот

Совладелица семейной фермы из села Пархимов Черниговской области с началом полномасштабной войны раздала все продукты селянам, потом снабжала земляков лекарствами, а сейчас уже купила пять машин для ВСУ. История не унывающей Марии Копицы — в совместном проекте МГ «Объектив» и «#ШоТам».

Мария Копица получила юридическое образование и работала по профессии до 2019 года. С началом эпидемии COVID-19 и жестких карантинных ограничений женщина задумалась о смене рода деятельность. Решила вернуться в село, где у ее родителей было собственное фермерское хозяйство. Семья Копиц выращивала зерновые и занималась животноводством. Мария вдохнула новую жизнь в семейный бизнес: наняла людей для изготовления новых видов сыров и различных мясных изделий для продажи.

Ферма получила свое название и бренд — «Копица сена». Помимо собственно производства продуктов растениеводства и животноводства, Мария стала развивать туризм. Гостям предлагали самим собрать ягоды, а также проводили экскурсии к оленям, павлинам и пони.

Загородную идиллию разрушило полномасштабное вторжение РФ. В первые же дни Мария раздала жителям села все продукты с фермы, ведь магазины уже не работали. Сама же под обстрелами выехала во Львов. Там начала волонтерить — отправляла на Черниговщину средства гигиены и лекарства. Еженедельно она умудрялась собирать по шесть машин с тоннами помощи для земляков. А параллельно удаленно руководила фермой.

Долго во Львове Мария не усидела — уже через месяц вернулась в село, хоть территория вокруг и была заминирована. Постепенно она восстановила мастер-классы по сыроварению, дегустации и самосбор ягод для гостей.

Только ягоды на ферме теперь «с фишкой» — средства от их продаж идут на авто для ВСУ.

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«По окончании ягодного сезона мы купили автомобиль военным. Просто хотелось с людьми поделиться, которые покупают нашу ягоду, и могут этим автоматически задонатить на ВСУ», — объясняет Капица.

В общей сложности она отправила на фронт уже пять автомобилей для защитников Украины. Также помогает бойцам с амуницией и передает ВСУ мед с семейной пасеки.

«На самом деле, это наша обязанность», — подчеркивает владелица фермы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совладелица семейной фермы из села Пархимов Черниговской области с началом полномасштабной войны раздала все продукты селянам, потом снабжала земляков лекарствами, а сейчас уже купила пять машин для ВСУ. История не унывающей Марии Копицы — в совместном проекте МГ «Объектив» и «#ШоТам»".