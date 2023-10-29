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Міняє ягоди на машини для ЗСУ: юристка стала фермеркою, а потім – волонтеркою

Репортаж 17:34   29.10.2023
Оксана Горун
Міняє ягоди на машини для ЗСУ: юристка стала фермеркою, а потім – волонтеркою

Співвласниця сімейної ферми з села Пархимів Чернігівської області з початком повномасштабної війни роздала всі продукти селянам, потім постачала земляків ліками, а зараз уже купила п’ять машин для ЗСУ. Історія невтомної Марії Копиці  — у спільному проєкті МГ “Об’єктив” і “#ШоТам”.

Марія Копиця здобула юридичну освіту та працювала за професією до 2019 року. З початком епідемії COVID-19 та жорстких карантинних обмежень жінка задумалася про зміну діяльності. Вирішила повернутися до села, де її батьки мали власне фермерське господарство. Сім’я Копиць вирощувала зернові та займалася тваринництвом. Марія вдихнула нове життя в сімейний бізнес: найняла людей для виготовлення нових видів сирів та різноманітних м’ясних виробів на продаж.

Ферма отримала свою назву і бренд – “Копиця сіна”. Крім виробництва продуктів рослинництва і тваринництва, Марія стала розвивати туризм. Гостям пропонували самим зібрати ягоди, а також проводили екскурсії до оленів, павичів та поні.

Заміську ідилію зруйнувало повномасштабне вторгнення РФ. У перші ж дні Марія роздала мешканцям села всі продукти з ферми, адже крамниці вже не працювали. Сама ж під обстрілами виїхала до Львова. Там почала волонтерити – відправляла на Чернігівщину засоби гігієни та ліки. Щотижня вона примудрялася збирати по шість машин із тоннами допомоги для земляків. А паралельно віддалено керувала фермою.

Довго у Львові Марія не посиділа – вже за місяць повернулася до села, хоч територія довкола й була замінована. Поступово вона відновила майстер-класи з сироваріння, дегустації та самозбирання ягід для гостей.

Тільки ягоди на фермі тепер “з фішкою” – кошти від їхнього продажу йдуть на авто для ЗСУ.

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“По закінченні ягідного сезону ми купили автомобіль для військових. Просто хотілося з людьми поділитися, які купують нашу ягоду, і можуть цим автоматично задонатити на ЗСУ”, – пояснює Капиця.

Загалом вона відправила на фронт уже п’ять автомобілів для захисників України. Також допомагає бійцям з амуніцією та передає ЗСУ мед із сімейної пасіки.

“Насправді, це наш обов’язок”, – наголошує власниця ферми.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 17:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співвласниця сімейної ферми з села Пархимів Чернігівської області з початком повномасштабної війни роздала всі продукти селянам, потім постачала земляків ліками, а зараз уже купила п’ять машин для ЗСУ. Історія невтомної Марії Копиці  — у спільному проєкті МГ “Об’єктив” і “#ШоТам”".