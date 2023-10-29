Міняє ягоди на машини для ЗСУ: юристка стала фермеркою, а потім – волонтеркою
Співвласниця сімейної ферми з села Пархимів Чернігівської області з початком повномасштабної війни роздала всі продукти селянам, потім постачала земляків ліками, а зараз уже купила п’ять машин для ЗСУ. Історія невтомної Марії Копиці — у спільному проєкті МГ “Об’єктив” і “#ШоТам”.
Марія Копиця здобула юридичну освіту та працювала за професією до 2019 року. З початком епідемії COVID-19 та жорстких карантинних обмежень жінка задумалася про зміну діяльності. Вирішила повернутися до села, де її батьки мали власне фермерське господарство. Сім’я Копиць вирощувала зернові та займалася тваринництвом. Марія вдихнула нове життя в сімейний бізнес: найняла людей для виготовлення нових видів сирів та різноманітних м’ясних виробів на продаж.
Ферма отримала свою назву і бренд – “Копиця сіна”. Крім виробництва продуктів рослинництва і тваринництва, Марія стала розвивати туризм. Гостям пропонували самим зібрати ягоди, а також проводили екскурсії до оленів, павичів та поні.
Заміську ідилію зруйнувало повномасштабне вторгнення РФ. У перші ж дні Марія роздала мешканцям села всі продукти з ферми, адже крамниці вже не працювали. Сама ж під обстрілами виїхала до Львова. Там почала волонтерити – відправляла на Чернігівщину засоби гігієни та ліки. Щотижня вона примудрялася збирати по шість машин із тоннами допомоги для земляків. А паралельно віддалено керувала фермою.
Довго у Львові Марія не посиділа – вже за місяць повернулася до села, хоч територія довкола й була замінована. Поступово вона відновила майстер-класи з сироваріння, дегустації та самозбирання ягід для гостей.
Тільки ягоди на фермі тепер “з фішкою” – кошти від їхнього продажу йдуть на авто для ЗСУ.
Читайте також: Українка з обкладинки Playboy вижила після поранення в голову, рятуючи дітей (відео)
“По закінченні ягідного сезону ми купили автомобіль для військових. Просто хотілося з людьми поділитися, які купують нашу ягоду, і можуть цим автоматично задонатити на ЗСУ”, – пояснює Капиця.
Загалом вона відправила на фронт уже п’ять автомобілів для захисників України. Також допомагає бійцям з амуніцією та передає ЗСУ мед із сімейної пасіки.
“Насправді, це наш обов’язок”, – наголошує власниця ферми.
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна; Теги: війна, ЗСУ, машины, ферма, ягоды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Міняє ягоди на машини для ЗСУ: юристка стала фермеркою, а потім – волонтеркою»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 17:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співвласниця сімейної ферми з села Пархимів Чернігівської області з початком повномасштабної війни роздала всі продукти селянам, потім постачала земляків ліками, а зараз уже купила п’ять машин для ЗСУ. Історія невтомної Марії Копиці — у спільному проєкті МГ “Об’єктив” і “#ШоТам”".