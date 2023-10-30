Синегубов назвал девять населенных пунктов, оказавшихся под обстрелами

Армия РФ в течение суток обстреливала Купянский район Харьковской области. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях.

«Этой ночью, около полуночи, враг из артиллерии обстрелял с. Новоосиново Купянского района. Поврежден частный дом и гараж. Пострадавших нет. Около 02:00 обстрелян пгт Купянск-Узловой Купянского района, поврежден частный дом. Без пострадавших», — сообщил «свежие» данные начальник ХОВА.

Также, по данным Синегубова, под ударами были: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Купянского района.

По самому Купянску армия РФ ударила днем 29 октября, вызвав масштабный пожар в двухэтажном частном доме.

По информации Синегубова, пострадавших среди гражданских за сутки нет.