Синєгубов назвав дев’ять населених пунктів, які опинилися під обстрілами
Армія РФ протягом доби обстрілювала Куп’янський район Харківської області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки.
“Цієї ночі, близько опівночі, ворог з артилерії обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає. Близько 02:00 обстріляне смт Купянськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих“, – повідомив “свіжі” дані начальник ХОВА.
Також, за даними Синєгубова, під ударами були: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп’янського району.
По самому Куп’янську армія РФ вдарила вдень 29 жовтня, викликавши масштабну пожежу у двоповерховому приватному будинку.
За інформацією Синєгубова, постраждалих серед цивільних за добу немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби обстрілювала Куп’янський район Харківської області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки".