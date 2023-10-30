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Синєгубов назвав дев’ять населених пунктів, які опинилися під обстрілами

Події 08:24   30.10.2023
Оксана Горун
Синєгубов назвав дев’ять населених пунктів, які опинилися під обстрілами

Армія РФ протягом доби обстрілювала Куп’янський район Харківської області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки.

Цієї ночі, близько опівночі, ворог з артилерії обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає. Близько 02:00 обстріляне смт Купянськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих“, – повідомив “свіжі” дані начальник ХОВА.

Також, за даними Синєгубова, під ударами були: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп’янського району.

По самому Куп’янську армія РФ вдарила вдень 29 жовтня, викликавши масштабну пожежу у двоповерховому приватному будинку.

За інформацією Синєгубова, постраждалих серед цивільних за добу немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 08:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби обстрілювала Куп’янський район Харківської області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки".