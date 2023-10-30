Синєгубов назвав дев’ять населених пунктів, які опинилися під обстрілами

Армія РФ протягом доби обстрілювала Куп’янський район Харківської області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки.

“Цієї ночі, близько опівночі, ворог з артилерії обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає. Близько 02:00 обстріляне смт Купянськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих“, – повідомив “свіжі” дані начальник ХОВА.

Також, за даними Синєгубова, під ударами були: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп’янського району.

По самому Куп’янську армія РФ вдарила вдень 29 жовтня, викликавши масштабну пожежу у двоповерховому приватному будинку.

За інформацією Синєгубова, постраждалих серед цивільних за добу немає.