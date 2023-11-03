Новую партию дронов передали военным, которые защищают Купянщину (фото)
Фото: ХОВА
Для военных харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко передали 15 дронов.
Дроны получат военные, которые противостоят оккупантам на Купянском направлении, сообщили в ХОВА.
«Передаем военнослужащим 2 дрона Mavic 3Т, оснащенные телевизионными камерами с тепловизионной функцией, и 7 дронов Mavic 3 Pro с повышенной комплектацией. Уже сегодня «птички» отправляем на линию фронта, где они будут использоваться по назначению», – отметил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
Кроме этого, бойцы бригады получат 6 дронов DJI Mavic 3 и DJI Mavic Pro от благотворительного фонда «Кодайти4Лайф Юкрейн».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, військові, военные, дроны, защищают, Купянщина, Харьковская, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 19:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для военных харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко передали 15 дронов.".