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Новую партию дронов передали военным, которые защищают Купянщину (фото)

Общество 19:32   03.11.2023
Виктория Яковенко
Новую партию дронов передали военным, которые защищают Купянщину (фото) Фото: ХОВА

Для военных харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко передали 15 дронов.

Дроны получат военные, которые противостоят оккупантам на Купянском направлении, сообщили в ХОВА.

«Передаем военнослужащим 2 дрона Mavic 3Т, оснащенные телевизионными камерами с тепловизионной функцией, и 7 дронов Mavic 3 Pro с повышенной комплектацией. Уже сегодня «птички» отправляем на линию фронта, где они будут использоваться по назначению», – отметил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Кроме этого, бойцы бригады получат 6 дронов DJI Mavic 3 и DJI Mavic Pro от благотворительного фонда «Кодайти4Лайф Юкрейн».

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 19:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для военных харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко передали 15 дронов.".