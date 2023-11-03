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Нову партію дронів передали військовим, які захищають Куп’янщину (фото)

Суспільство 19:32   03.11.2023
Вікторія Яковенко
Нову партію дронів передали військовим, які захищають Куп’янщину (фото) Фото: ХОВА

Для військових харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка передали 15 дронів.

Дрони отримають військові, які протистоять окупантам на Куп’янському напрямку, повідомили в ХОВА.

«Передаємо військовослужбовцям 2 дрони Mavic 3Т, оснащені телевізійними камерами з тепловізійною функцією, та 7 дронів Mavic 3 Pro з підвищеною комплектацією. Вже сьогодні «пташки» відправляємо на лінію фронту, де вони будуть використовуватися за призначенням», – зазначив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Крім, цього бійці бригади отримають 6 дронів DJI Mavic 3 та DJI Mavic Pro від благодійного фонду «Кодайті4Лайф Юкрейн».

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 19:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для військових харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка передали 15 дронів.".