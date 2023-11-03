Нову партію дронів передали військовим, які захищають Куп’янщину (фото)

Для військових харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка передали 15 дронів.

Дрони отримають військові, які протистоять окупантам на Куп’янському напрямку, повідомили в ХОВА.

«Передаємо військовослужбовцям 2 дрони Mavic 3Т, оснащені телевізійними камерами з тепловізійною функцією, та 7 дронів Mavic 3 Pro з підвищеною комплектацією. Вже сьогодні «пташки» відправляємо на лінію фронту, де вони будуть використовуватися за призначенням», – зазначив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Крім, цього бійці бригади отримають 6 дронів DJI Mavic 3 та DJI Mavic Pro від благодійного фонду «Кодайті4Лайф Юкрейн».