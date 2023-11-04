Передавал РФ информацию о ВСУ. На Харьковщине будут судить адвоката

29-летнего адвоката из села Хотомля на Чугуевщине, который «был на связи» с представителем российской спецслужбы, будут судить за госпредательство.

Мужчина установил связь с РФ в марте прошлого года через Telegram, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители отметили, что предатель систематически помогал военным РФ: передавал радиостанции, бинокли, тактические очки и наушники, аптечки и другое снаряжение. Происходило это на центральной площади в Волчанске. О проделанной «работе» мужчина отчитывался по телефону своему российскому куратору.

Также адвокат передавал оккупантам сведения о размещении и местах дислокации военных ВСУ на территории Харьковщины.

Сейчас мужчина скрывается на территории РФ. Его будут судить заочно.

Предателю грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.