Передавал РФ информацию о ВСУ. На Харьковщине будут судить адвоката
29-летнего адвоката из села Хотомля на Чугуевщине, который «был на связи» с представителем российской спецслужбы, будут судить за госпредательство.
Мужчина установил связь с РФ в марте прошлого года через Telegram, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители отметили, что предатель систематически помогал военным РФ: передавал радиостанции, бинокли, тактические очки и наушники, аптечки и другое снаряжение. Происходило это на центральной площади в Волчанске. О проделанной «работе» мужчина отчитывался по телефону своему российскому куратору.
Также адвокат передавал оккупантам сведения о размещении и местах дислокации военных ВСУ на территории Харьковщины.
Сейчас мужчина скрывается на территории РФ. Его будут судить заочно.
Предателю грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: адвокат, ВСУ, предатель, прокуратура, судить, харьковщина, Чугуевщина;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 17:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летнего адвоката из села Хотомля на Чугуевщине, который «был на связи» с представителем российской спецслужбы, будут судить за госпредательство.".