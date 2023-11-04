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Передавав РФ інформацію про ЗСУ. На Харківщині судитимуть адвоката

Суспільство 17:41   04.11.2023
Вікторія Яковенко
Передавав РФ інформацію про ЗСУ. На Харківщині судитимуть адвоката Фото: Харківська обласна прокуратура

29-річного адвоката с села Хотімля на Чугуївщині, який «був на зв’язку» з представником російської спецслужби, судитимуть за держзраду.

Чоловік встановив зв’язок з РФ у березні торік через телеграм, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що зрадник систематично допомагав військовим РФ: передавав радіостанції, біноклі, тактичні окуляри та навушники, аптечки та інше спорядження. Відбувалось це на центральній площі у Вовчанську. Про виконану «роботу» чоловік звітував телефоном своєму російському куратору.

Також адвокат передавав окупантам відомості щодо розміщення та місць дислокації військових ЗСУ на території Харківщини.

Наразі чоловік переховується на території РФ. Його судитимуть заочно.

Зраднику загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Передавав РФ інформацію про ЗСУ. На Харківщині судитимуть адвоката»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 17:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річного адвоката с села Хотімля на Чугуївщині, який «був на зв’язку» з представником російської спецслужби, судитимуть за держзраду.".