Украина готовит масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ — генерал
Фото: Facebook 92 ОМБр
Украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке различных регионов России с помощью дронов-камикадзе, заявил бригадный генерал Сергей Баранов изданию Independent.
По его словам, атаки дронов ВСУ «нанесут немало проблем» РФ в ближайшие несколько месяцев, передает РБК-Украина.
Сообщается, что под ударом окажутся временно оккупированный Крым и многие регионы России.
Баранов также отметил, что Украина этими ударами намерена закрепить «значительные успехи» последних недель, когда были поражены многие важнейшие военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: атаки, баранов, беспилотники, БПЛА, ВСУ, дроны;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 07:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке различных регионов России с помощью дронов-камикадзе, заявил бригадный генерал Сергей Баранов изданию Independent.".