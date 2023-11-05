Украина готовит масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ — генерал

Украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке различных регионов России с помощью дронов-камикадзе, заявил бригадный генерал Сергей Баранов изданию Independent.

По его словам, атаки дронов ВСУ «нанесут немало проблем» РФ в ближайшие несколько месяцев, передает РБК-Украина.

Сообщается, что под ударом окажутся временно оккупированный Крым и многие регионы России.

Баранов также отметил, что Украина этими ударами намерена закрепить «значительные успехи» последних недель, когда были поражены многие важнейшие военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.