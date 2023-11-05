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Украина готовит масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ — генерал

Мир 07:48   05.11.2023
Елена Нагорная
Украина готовит масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ — генерал Фото: Facebook 92 ОМБр

Украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке различных регионов России с помощью дронов-камикадзе, заявил бригадный генерал Сергей Баранов изданию Independent.

По его словам, атаки дронов ВСУ «нанесут немало проблем» РФ в ближайшие несколько месяцев, передает РБК-Украина.

Сообщается, что под ударом окажутся временно оккупированный Крым и многие регионы России.

Баранов также отметил, что Украина этими ударами намерена закрепить «значительные успехи» последних недель, когда были поражены многие важнейшие военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 07:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке различных регионов России с помощью дронов-камикадзе, заявил бригадный генерал Сергей Баранов изданию Independent.".