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Україна готує масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на РФ – генерал

Політика 07:48   05.11.2023
Олена Нагорна
Україна готує масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на РФ – генерал Фото: фейсбук 92 ОМБр

Українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе, заявив бригадний генерал Сергій Баранов виданню Independent.

За його словами, атаки дронів ЗСУ “завдадуть чимало проблем” РФ в найближчі кілька місяців, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що під ударом опиняться тимчасово окупований Крим та багато регіонів Росії.

Баранов також зазначив, що Україна цими ударами має намір закріпити “значні успіхи” останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об’єктів в окупованому Криму та містах РФ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 07:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе, заявив бригадний генерал Сергій Баранов виданню Independent.".