В Харькове «дымила» 12-этажка — спасатели выяснили причину

Днем 5 ноября пожарных вызвали на ул. Клочковскую, 197в в Харькове. В доме было сильное задымление.

«Спасатели быстро обнаружили ячейку распространения дыма в одной из квартир. Однако его источником оказалось банальное подгорание пищи на плите. Пожарные устранили эту причину и спасли из задымленной квартиры 44-летнего хозяина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки спасатели Харьковщины осуществили 19 оперативных выездов, из них семь — на ликвидацию пожаров. Пожаров из-за вражеских обстрелов не зафиксировали.