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В Харькове «дымила» 12-этажка — спасатели выяснили причину

Происшествия 07:41   06.11.2023
Оксана Горун
В Харькове «дымила» 12-этажка — спасатели выяснили причину Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Днем 5 ноября пожарных вызвали на ул. Клочковскую, 197в в Харькове. В доме было сильное задымление.

«Спасатели быстро обнаружили ячейку распространения дыма в одной из квартир. Однако его источником оказалось банальное подгорание пищи на плите. Пожарные устранили эту причину и спасли из задымленной квартиры 44-летнего хозяина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки спасатели Харьковщины осуществили 19 оперативных выездов, из них семь — на ликвидацию пожаров. Пожаров из-за вражеских обстрелов не зафиксировали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 07:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 5 ноября пожарных вызвали на ул. Клочковскую, 197в в Харькове. В доме было сильное задымление".