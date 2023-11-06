В Харькове «дымила» 12-этажка — спасатели выяснили причину
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Днем 5 ноября пожарных вызвали на ул. Клочковскую, 197в в Харькове. В доме было сильное задымление.
«Спасатели быстро обнаружили ячейку распространения дыма в одной из квартир. Однако его источником оказалось банальное подгорание пищи на плите. Пожарные устранили эту причину и спасли из задымленной квартиры 44-летнего хозяина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели Харьковщины осуществили 19 оперативных выездов, из них семь — на ликвидацию пожаров. Пожаров из-за вражеских обстрелов не зафиксировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, дым, пожар, спасли;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 5 ноября пожарных вызвали на ул. Клочковскую, 197в в Харькове. В доме было сильное задымление".