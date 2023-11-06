У Харкові “димила” 12-поверхівка – рятувальники з’ясували причину
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вдень 5 листопада вогнеборців викликали на вул. Клочківську, 197в, у Харкові. У будинку було сильне задимлення.
“Рятувальники швидко виявили осередок розповсюдження диму в одній з квартир. Проте його джерелом виявилось банальне підгоряння їжі на плиті. Вогнеборці усунули цю причину і врятували із задимленої квартири 44-річного господаря”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом за добу рятувальники Харківщини здійснили 19 оперативних виїздів, із них сім – на ліквідацію пожеж. Пожеж через ворожі обстріли не зафіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 5 листопада вогнеборців викликали на вул. Клочківську, 197в, у Харкові. У будинку було сильне задимлення".