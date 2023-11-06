У Харкові “димила” 12-поверхівка – рятувальники з’ясували причину

Вдень 5 листопада вогнеборців викликали на вул. Клочківську, 197в, у Харкові. У будинку було сильне задимлення.

“Рятувальники швидко виявили осередок розповсюдження диму в одній з квартир. Проте його джерелом виявилось банальне підгоряння їжі на плиті. Вогнеборці усунули цю причину і врятували із задимленої квартири 44-річного господаря”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники Харківщини здійснили 19 оперативних виїздів, із них сім – на ліквідацію пожеж. Пожеж через ворожі обстріли не зафіксували.