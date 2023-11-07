На юге Лимано-Купянского направления россияне снизили активность — 21-я ОМБр
На юге Лимано-Купянского направления фронта украинские защитники наблюдают снижение активности врага и, в частности, уменьшение количества обстрелов, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.
Он уточнил, что противник продолжает интенсивно использовать минометы и гранатометы, но эти обстрелы не такие интенсивные, как раньше. По словам Диброва, вперед россияне не рвутся.
«Похоже, что враг устроил, возможно, какую-то ротацию. Возможно, какое-то передвижение своих подразделений. Мы видим, что в плановом порядке ночью подальше от линии соприкосновения они осуществляют замену личного состава. Возможно, что-то задумали, а возможно, устали уже искать слабые места в нашей обороне», — отметил Дибров.
При этом он напомнил, что Лимано-Купянское направление простирается на сотню километров, поэтому на других участках обстановка может быть другой.
«Возможно, определенные подразделения с нашего участка используются для усиления, пополнения потерь на Авдеевском и Купянском направлениях. Мы наблюдали в последние недели, что напротив нас находятся не такие обученные бойцы, как раньше. Они набираются опыта. Они, возможно, впервые на передовой», — предположил начальник службы связей с общественностью.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, дибров, купянск, купянское направление, Лиман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На юге Лимано-Купянского направления фронта украинские защитники наблюдают снижение активности врага и, в частности, уменьшение количества обстрелов, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.".