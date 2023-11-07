На півдні Лимано-Куп’янського напрямку росіяни знизили активність – 21-ша ОМБр

На півдні Лимано-Куп’янського напрямку фронту українські захисники спостерігають зниження активності ворога і, зокрема, зменшення кількості обстрілів, розповів в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.

Він уточнив, що супротивник продовжує використовувати міномети та гранатомети, але ці обстріли не такі інтенсивні, як раніше. За словами Діброва, вперед росіяни не рвуться.

“Схоже, що ворог влаштував, можливо, якусь ротацію. Можливо, якесь пересування своїх підрозділів. Ми бачимо, що у плановому порядку вночі подалі від лінії зіткнення вони здійснюють заміну особового складу. Можливо, щось задумали, а можливо, втомилися вже шукати слабкі місця в нашій обороні”, – зазначив Дібров.

При цьому він нагадав, що Лимано-Куп’янський напрямок простягається на сотню кілометрів, тому на інших ділянках обстановка може бути іншою.

“Можливо, певні підрозділи з нашої ділянки використовуються для посилення, поповнення втрат на Авдіївському та Куп’янському напрямках. Ми спостерігали в останні тижні, що навпроти нас знаходяться не такі навчені бійці, як раніше. Вони набираються досвіду. Вони, можливо, вперше на передовій”, – припустив начальник служби зв’язків із громадськістю.