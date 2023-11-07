Live
  • Вт 07.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.72

«Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ

Общество 23:04   07.11.2023
Елена Нагорная
«Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ

Пропагандисты распространили видео-дипфейки с «главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным».

«В сети появился фейк. Сделали его орки или… коряво, но хомячки начали молиться. Анализируя ситуацию, уверен, что дальше будут появляться другие видео, аудио и, возможно, записи телефонных разговоров. Фейков и других вбросов будет больше. Доверяйте только проверенным источникам и включайте критическое мышление», — призвал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Отметим, дипфейки — это подделки, которые стали возможными благодаря современным цифровым технологиям. Они позволяют воссоздать на видео определенную личность с помощью алгоритмов машинного обучения.

 

Видео: соцсети

Ранее министр обороны Рустем Умеров опроверг информацию, распространенную пропагандистскими каналами Кремля со ссылкой на депутата от «ЕС» Владимира Арьева, что якобы Залужного отправляют в отставку.

«Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты», — написал он в Facebook.

Читайте также: Залужный ответил республиканцам, что нужно для победы – Фурса

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ
«Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ
07.11.2023, 23:04
Главные новости Харькова 7.11: жертва обстрела, тепло и Новый год в метро
Главные новости Харькова 7.11: жертва обстрела, тепло и Новый год в метро
07.11.2023, 21:30
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
07.11.2023, 08:45
Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца
Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца
07.11.2023, 18:41
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
07.11.2023, 16:46
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
07.11.2023, 14:39

Новости по теме:

17:34
Что увидели копы сразу после ракетного удара по Харькову (видео)
14:15
Двое офицеров охраны обворовывали пассажиров аэропорта, проходивших сканер
15:21
«Украина была и будет русской землей»: в Харькове задержали пропагандиста
19:08
«Украина — страна 404»: одиозный таксист из Харькова извинился (видео)
11:05
За видеосъемку работы ПВО в Киеве блогерам грозит до 8 лет тюрьмы — СБУ

Вы читали новость: ««Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 23:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пропагандисты распространили видео-дипфейки с «главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным».".