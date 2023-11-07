«Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ

Пропагандисты распространили видео-дипфейки с «главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным».

«В сети появился фейк. Сделали его орки или… коряво, но хомячки начали молиться. Анализируя ситуацию, уверен, что дальше будут появляться другие видео, аудио и, возможно, записи телефонных разговоров. Фейков и других вбросов будет больше. Доверяйте только проверенным источникам и включайте критическое мышление», — призвал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Отметим, дипфейки — это подделки, которые стали возможными благодаря современным цифровым технологиям. Они позволяют воссоздать на видео определенную личность с помощью алгоритмов машинного обучения.

Видео: соцсети

Ранее министр обороны Рустем Умеров опроверг информацию, распространенную пропагандистскими каналами Кремля со ссылкой на депутата от «ЕС» Владимира Арьева, что якобы Залужного отправляют в отставку.

«Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты», — написал он в Facebook.